Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 76,58 рубля

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,4%, до 76,5875 рубля, курс евро - на 0,41%, до 90,5725 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:18 мск курс доллара замедлил рост и торговался на отметке 76,425 рубля (+0,19%), евро находился на отметке 90,385 рубля (+0,21%).

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне росла на 0,31% - до $42,53 за баррель, а нефть сорта WTI - на 0,3%, до $40,74 за баррель.

Российский рынок акций открылся падением биржевых индексов. Так, по данным Московской биржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,73% и достиг отметки 2965,92 пункта, индекс РТС - на 0,96%, до 1224,45 пункта.

К 10:13 мск индексы ускорили падение. Так, индекс Мосбиржи находился на уровне 2948,54 пункта (-1,31%), индекс РТС терял 1,74% и находился на отметке 1214,75 пункта.