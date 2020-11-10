ЦБ выпускает в обращение серию монет из драгоценного металла

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Банк России 10 ноября выпускает в обращение памятные монеты из серебра "25-летие образования Счетной палаты Российской Федерации" и "100-летие плана ГОЭЛРО". Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.

На серебряной монете, посвященной 25-летию образования Счетной палаты, изображено здание ведомства в Москве и его эмблема, выполненная в цвете. Внизу имеется надпись "25 лет", по окружности - "Счетная палата Российской Федерации". Номинал монеты - 3 рубля, тираж - 3 тыс. штук, масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г.

Помимо этого, ЦБ выпускает серебряную монету в честь 100-летия плана ГОЭЛРО номиналом 3 рубля и тиражом 3 тыс. штук. На монете расположено изображения монтажника, плотины гидроэлектростанции и опор линий электропередач на фоне выполненного в технике лазерного матирования вида города с освещенными окнами. Внизу имеются надписи "План ГОЭЛРО" и "100 лет". Масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.