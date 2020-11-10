"Ведомости": Россия может резко повысить пошлины на экспорт подсолнечника

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. На заседании правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле 9 ноября принято принципиальное решение о необходимости повышения экспортной пошлины на подсолнечник, сообщают "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Начиная с января 2021 года, ставка, которая сейчас действует в размере 6,5% (не менее €9,75), может быть увеличена на 30% или даже 40%, уточняется в сообщении.

Повышение пошлины рассматривается как одна из дополнительных мер регулирования, которые, по мнению специалистов, необходимы для стабилизации ценовой ситуации и поддержки предприятий переработки.

Также планы резко повысить пошлину могут быть связаны с обнулением импортной пошлины на подсолнечник в Турции. Это могло бы активизировать экспорт, что грозило бы недостатком сырья для российских переработчиков и повышением цен на внутреннем рынке, пишет издание. По итогам 2020 года урожай подсолнечника составит около 13 млн тонн.