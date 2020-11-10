Новый атомный ледокол "Арктика" на неделе отправится в первое плавание по Севморпути

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Головной ледокол проекта 22220 - "Арктика", введенный в эксплуатацию 21 октября, в конце этой недели отправится в свое первое плавание по Северному морскому пути. Об этом говорится в обращении главы Росатома Алексея Лихачева к сотрудникам госкорпорации, опубликованном на официальном сайте компании.

"Официально вступил в строй головной атомный ледокол "Арктика". 21 октября на нем был поднят государственный флаг. Уже в конце этой недели ледокол отправится в свое первое плавание по Северному морскому пути", - сказал он.

Серия принципиально новых атомных судов проекта 22220, созданных для решения стратегических задач по освоению и развитию Арктики, обеспечит круглогодичную навигацию в западном районе Арктики, что позволит достигнуть необходимого уровня грузоперевозок по Северному морскому пути. Уникальная двухосадочная конструкция позволяет использовать атомоходы проекта 22220 как в глубокой воде, так и в устьях полярных рек. Это преимущество делает судно универсальным и увеличивает географию его эксплуатации.

В настоящее время к сдаче готовятся еще два ледокола этого проекта - "Сибирь" и "Урал", ледокол "Якутия" заложен на Балтийском заводе в этом году. В ближайшее время ожидается закладка еще одного ледокола этого проекта - "Чукотка". Кроме того, ранее сообщалось, что Росатом надеется в 2025 году законтрактовать строительство еще двух универсальных атомных ледоколов (УАЛ) проекта 22220, их ввод в эксплуатацию может состояться в 2030 году.

Лихачев в своем обращение к сотрудникам также еще раз подтвердил, что Росатом не меняет производственные планы госкорпорации, поставленные на этот год, несмотря на пандемию. "Эпидемия на них повлияла прежде всего в части роста расходов. Но, я это уже говорил, и повторюсь вновь: несмотря на сложности, цели 2020 года мы не меняем. Это наша принципиальная позиция, она была доложена руководству страны, и отступать от нее мы не будем", - сказал он.