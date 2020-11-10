"Газпром экспорт" подтвердил направление PGNiG предложения о повышении цены газа с ноября

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. "Газпром экспорт" 9 ноября направил в адрес польской PGNiG предложение о повышении с ноября контрактной цены газа. Об этом сообщили ТАСС в "Газпром экспорте".

"Действуя в соответствии с условиями контракта, ООО "Газпром экспорт" 9 ноября направило в адрес польской PGNiG предложение о пересмотре цены в контракте на поставку газа с ноября 2020 года в сторону ее повышения", - отметили в компании.

1 ноября PGNiG воспользовалась предусмотренным в российско-польском договоре правом и подала заявку в "Газпром" и "Газпром экспорт" о снижении цены на газ. В соответствии с положениями Ямальского контракта каждая из сторон может требовать пересмотра ценовых условий поставок один раз в три года, если сочтет, что они не соответствуют рыночной ситуации.

Накануне PGNiG сообщила, что получила заявку от "Газпрома" и "Газпром экспорта" на повышение контрактной цены газа. Польская сторона посчитала такой запрос необоснованным и не соответствующим формальным требованиям контракта.

Долгосрочный контракт между PGNiG и "Газпромом" предусматривает поставки около 10 млрд кубометров энергоносителя в год. Согласно правило "бери или плати", PGNiG обязана отбирать не менее 8,7 млрд кубометров законтрактованного газа в год. Ямальский контракт действует до 2022 года.

На данный момент свыше 60% польского импорта газа приходятся на топливо из России. Власти республики несколько лет назад заявили, что страна не будет продлевать долгосрочный контракт с "Газпромом" после истечения срока его действия в 2022 году. В Варшаве говорят, что нашли возможность отказаться от российского газа за счет покупки сжиженного природного газа, который поставляется из США и Катара и регазифицируется на терминале в Свиноуйсьце, а также за счет строительства трубопровода Baltic Pipe, который должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию.