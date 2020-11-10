НПО Спецматериалов заподозрили в поставке МВД китайских шлемов под видом своей разработки

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Руководство научно-производственного объединения Спецматериалов заподозрили в поставке в НПО "Специальная техника и связь" МВД России более 40 тыс. китайских защитных шлемов под видом собственной разработки. Как сообщил во вторник ТАСС источник в правоохранительных органах, ущерб составил 48 млн рублей.

"Следствие считает, что руководство АО "НПО Спецсматериалов" предоставили ведомственной комиссии Главного управления НПО СТиС МВД образец защитного шлема "Колпак-1" модели "К-1СБ" с технической и конструкторской документацией к нему, выдавая за собственную разработки. При этом у НПО не было необходимого оборудования для производства таких шлемов", - сказал источник.

Ведомственная комиссия СТиС МВД рекомендовала данную модель шлема для принятия на вооружение органов внутренних дел. "В результате с августа 2017 года по февраль 2020 года НПО Спецматериалов закупило в Китае 40 тыс. 750 защитных шлемов модели FBK-208 стоимостью не менее 1 200 рублей каждый и поставили их в МВД, что не соответствует условиям госконтракта. Таким образом, ущерб бюджету РФ составил 48 млн рублей", - сказал собеседник агентства. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве и халатности.

Официальным комментарием НПО и правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

Основными заказчиками продукции АО "НПО Спецматериалов" являются Минобороны РФ, МВД, ФСБ, ФСИН, Центробанк, предприятия Росатома, ведущие государственные корпорации, банки и объекты транспорта и инфраструктуры.