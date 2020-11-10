ЦБ рекомендовал банкам установить лимиты на снятие наличных через кассы магазинов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Банк России для минимизации рисков вовлечения торгово-сервисных предприятий (ТСП) в противоправную деятельность рекомендовал кредитным организациям установить лимиты на выдачу наличных денег через кассы магазинов при совершении покупки. В частности, ежедневным лимит для физического лица составит 5 тыс. рублей, а ежемесячный - 30 тыс. рублей, сообщается в информационном письме регулятора.

Помимо этого, Банк России рекомендует работникам магазинов пройти дистанционное обучение и тестирование для повышения профессиональных компетенций кассовых работников. В ЦБ считают, это необходимо для снижения риска попадания поддельных банкнот и монет в обращение.

Сервис по снятию наличных на кассах магазинов в удаленных и малонаселенных поселениях был запущен в России в 2019 году. В июле 2020 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме сообщила, что данный проект охватывает более 4,2 тыс. торговых точек. При этом первый зампред ЦБ Сергей Швецов ранее заявлял, что регулятор также рассматривает запуск сервиса пополнения банковских карт на кассах магазинов.