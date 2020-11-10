Картины Рериха, Айвазовского, Серебряковой уйдут на торгах Christie's в Лондоне

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Картины Николая Рериха, Ивана Айвазовского, Зинаиды Серебряковой, Бориса Григорьева, Константина Коровина, Петра Кончаловского и других выдающихся художников выставлены на аукцион русского искусства, который пройдет в британской столице 23 ноября. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в аукционном доме Christie's, который организует торги.

В отличие от июньской продажи, которая из-за пандемии прошла в онлайн-режиме, предстоящий аукцион будет проведен в обычном формате. Впрочем, из-за действующего в Англии карантина покупателей в зале не будет, но они смогут делать свои ставки дистанционно.

Среди топ-лотов аукциона числится написанная в 1919 году картина "Ярилины зовы" Николая Рериха, выставка которого откроется 12 ноября в Государственном Русском музее. Оценочная стоимость полотна составляет от £1,2 до £1,8 млн (от $1,6 до $2,4 млн). Другой примечательный холст - "Святое озеро" Михаила Нестерова, который оставался недоступным для широкой публики на протяжении последних 90 лет, находясь в собрании датского коллекционера Иоганна Кваде. Он оценивается в £200-300 тыс. фунтов ($260-400 тыс.).

Кроме того, на аукционе будут представлены два полотна Айвазовского. Это написанный в 1895 году пейзаж под названием "Генуэзские башни на Черном море" с оценкой от £700 до £900 тыс. фунтов (от $920 тыс. до $1,2 млн) и написанная за 40 лет до него картина "Буря", оцениваемая в £250-350 тыс. ($330-460 тыс.).

Творчество Зинаиды Серебряковой будет представлено на торгах тремя работами французского периода ее творчества, которые находились в собственности потомков художницы и выставляются на продажу впервые. Среди них - картина "Обнаженная", на которой изображена дочь Серебряковой Катя. Она была написана около 1928 года, когда Катя прибыла в Париж в возрасте 15 лет. Оценочная стоимость картины составляет £400-600 тыс. ($525-790 тыс.).

В сессии декоративно-прикладного искусства примечательны пара монументальных, ранее неизвестных бронзовых скульптур работы Евгения Лансере с оценкой £100-150 тыс. каждая ($130-200 тыс.). Эмалированная шкатулка с видом Кремля работы ювелира Федора Рюкерта оценивается в £150-200 тыс. ($200-260 тыс.).