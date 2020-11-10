Новый модульный аэровокзал открылся на севере Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Новый блок-модульный аэровокзал открылся в аэропорту Диксон на севере Красноярского края. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Росавиации, распространенном во вторник.

Аэропорт Диксон - один из самых северных аэропортов в регионе, он входит в состав федерального казенного предприятия "Аэропорты Красноярья", подведомственного Росавиации. Ранее министр транспорта края Константин Димитров сообщал ТАСС, что в районе аэропорта Диксон планируется реализовать ряд инвестиционных проектов, связанных с добычей полезных ископаемых, это может увеличить пассажиропоток.

"10 ноября в аэропорту Диксон открылся новый блок-модульный аэровокзал", - говорится в сообщении. Финансирование проекта велось за счет субсидий из федерального бюджета. Стоимость изготовления модуля вместе с доставкой составила 40 млн рублей, стоимость монтажа аэровокзала - 20 млн рублей.

Площадь аэровокзала составит 864 квадратных метра, из них 110 квадратных метров - залы ожидания. В новом аэровокзале предусмотрены помещения для пассажиров с детьми, полиции и сотрудников пограничного контроля. Также там разместятся все службы, обеспечивающие эксплуатацию аэропорта и обслуживание пассажиров. Новой блок-модуль соответствует требованиям по обслуживанию маломобильных групп населения. В здании аэровокзала есть номера, в которых могут разместиться сотрудника аэропорта. Оборудованы кухня, санузлы и душевые комнаты. Модуль отапливается от автономной дизельной котельной.

Кроме Диксона, в состав федерального казенного предприятия, созданного в 2012 году для управления северными аэропортами региона, входят аэропорты Хатанги, Кодинска, Мотыгино, Подкаменной Тунгуски, Северо-Енисейска, Байкита, Ванавары, Туры, Енисейска и Туруханска.