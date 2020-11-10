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Минфин выбрал организаторов размещения еврооблигаций в 2020 году

Среди них - "ВТБ Капитал", Газпромбанк, "Сбербанк КИБ"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ выбрал в качестве организаторов размещения внешних облигационных займов в 2020 году "ВТБ Капитал", Газпромбанк, "Сбербанк КИБ". Об этом говорится в материалах на сайте Минфина.

"По итогам рассмотрения поступивших предложений Минфином России принято решение об отборе "ВТБ Капитал плс" (VTB Capital plc), Газпромбанка (АО) и АО "Сбербанк КИБ" в качестве банков-агентов по размещению облигаций облигационных займов РФ на международном рынке капитала в 2020 году", - говорится в материалах.

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