Минфин выбрал организаторов размещения еврооблигаций в 2020 году

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ выбрал в качестве организаторов размещения внешних облигационных займов в 2020 году "ВТБ Капитал", Газпромбанк, "Сбербанк КИБ". Об этом говорится в материалах на сайте Минфина.

"По итогам рассмотрения поступивших предложений Минфином России принято решение об отборе "ВТБ Капитал плс" (VTB Capital plc), Газпромбанка (АО) и АО "Сбербанк КИБ" в качестве банков-агентов по размещению облигаций облигационных займов РФ на международном рынке капитала в 2020 году", - говорится в материалах.