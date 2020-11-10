Борьба с пандемией вошла в повестку форума "Сильные идеи для нового времени"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Вопросы борьбы с пандемией коронавируса включены в повестку форума "Сильные идеи для нового времени", которой проведут 11-13 ноября Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе АСИ, уточнив, что на официальном сайте мероприятия опубликована итоговая программа форума.

"Форум будет чрезвычайно масштабным - по географии участников, количеству прорывных идей, насыщенности деловой программы в онлайн- и офлайн-форматах, а также по уровню представленности делового, научного и экспертного сообществ, институтов развития, малого и среднего бизнеса, федеральной и региональной власти. На повестке - развитие страны от вопросов поддержки молодежи до развития технологической сферы, от мировых вопросов борьбы с пандемией до городского благоустройства. Уверен, это уникальное объединение усилий, компетенций, инвестиций послужит скорейшему достижению национальных целей во всех отраслях экономики и общественной жизни", - цитирует пресс-служба советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова.

В трехдневную программу мероприятия вошли сессии по семи тематическим направлениям: "Современная экономика", "Новая технологическая стратегия", "Новые компетенции", "Новое городское развитие", "Новая социальная стратегия", "Новая молодежная повестка", "Новые идеи для бизнеса". К участию приглашены авторы наиболее перспективных идей, представители региональной и федеральной власти, блогеры и лидеры мнений, представители крупного бизнеса и НКО, руководители государственных компаний, члены Наблюдательного совета АСИ.

В частности, участие в работе сессий примут первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава Ростуризма Зарина Догузова, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Программа форума включает пленарное заседание, дискуссии по вышеуказанным направлениям, презентации идей, прошедших отбор на крауд-платформе idea.asi.ru. Ранее организаторы форума приняли решение сформировать итоговый список идей из большего количества предложений, чем предполагалось изначально. В связи с высокой общественной значимостью и большим потенциалом реализации в топ-лист выбрано 300 идей вместо 100. В очных мероприятиях форума примут участие сто человек, чьи идеи входят одновременно в несколько групп.

Кроме того, в рамках форума будут подведены итоги регионального этапа отбора сильных идей. Основной фокус сессии - сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, институтов развития, вузов и субъектов РФ по поддержке и реализации отобранных в регионах идей. Участники представят финальные данные по идеям, которые были приняты к реализации в регионах, а также запросы регионов на поддержку идей со стороны федеральных органов исполнительной власти, ВЭБ.РФ, АСИ.

О форуме

Форум "Сильные идеи для нового времени" пройдет 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.