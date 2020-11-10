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В Минтрансе заявили, что авиакомпании РФ в 2020 году перевезут около 70 млн пассажиров

Авиакомпании РФ в 2020 году перевезут около 70 млн пассажиров - Минтранс РФ.

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