В Минтрансе заявили, что авиакомпании РФ в 2020 году перевезут около 70 млн пассажиров

Пандемия COVID-19

В Москве готовы к новым мерам поддержки бизнеса в случае ужесточения ограничений

Заммэра столицы Владимир Ефимов напомнил, что в Москве действует пакет мер поддержки, которые власти принимали в дополнение к федеральным

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