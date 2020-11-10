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На БелАЭС потребовалась замена оборудования

Это не повлияет на радиационную и ядерную безопасность, сообщил консультант Госатомнадзора МЧС Белоруссии Олег Соболев
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© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Замена оборудования на БелАЭС, потребовавшаяся после проведенных испытаний, не влияет на радиационную и ядерную безопасность. Об этом сообщил во вторник ТАСС консультант Госатомнадзора МЧС Белоруссии Олег Соболев.

"БелАЭС проинформировал нас о том, что после испытаний выявлена необходимость замены определенного оборудования, что не влияет на радиационную и ядерную безопасность", - сказал он.

Комментируя информацию о приостановке выработки электроэнергии на БелАЭС, Соболев сказал, что Госатомнадзор "обязаны проинформировать по вопросам, связанным с ядерной безопасностью, вопросами генерации ведомство не занимается". Однако, подчеркнул он, по косвенным данным видно, что выработку электроэнергии прекратили, и литовский оператор констатировал прекращение генерации".

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