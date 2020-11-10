В Москве появится новое производство 20 жизненно необходимых лекарств

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Победитель конкурса на поставку лекарственных препаратов создаст современное производство в Москве. По условиям офсетного контракта победитель в течение двух лет локализует или модернизирует на территории столицы производство 20 лекарств, сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы объявило конкурс на поставку лекарственных препаратов. С победителем будет заключен офсетный контракт на 10 лет, по которому инвестор создаст современное фармацевтическое производство в столице", - сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся на сайте.

Он также добавил, что объем частных инвестиций в проект составит 1 млрд рублей. Офсетный контракт будет подписан по итогам конкурсных процедур в начале следующего года. Кроме того, город гарантированно будет в течение восьми лет закупать лекарства у предприятия-победителя на общую сумму 1,1 млрд рублей и поставлять их в медицинские учреждения столицы.

"По условиям контракта победитель конкурса в течение двух лет локализует или модернизирует на территории столицы производство 20 лекарственных средств, в том числе из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. На предприятии будут выпускаться противоглаукомные, антибактериальные, анальгезирующие препараты, антидепрессанты и нейролептики", - пояснил Ефимов.

Офсетные контракты в Москве

Как добавляется на сайте мэра и правительства Москвы, новый офсетный контракт станет для города пятым (первый подписали осенью 2017 года). Общий объем частных инвестиций по четырем заключенным офсетам составляет 11,9 млрд рублей, объем закупок - 71,6 млрд рублей.

"Первые два офсетных контракта Москва подписала также в фармацевтике. В их рамках инвесторы вложат в совокупности 8,8 млрд рублей в локализацию современных фармпроизводств. ЗАО "Биокад" уже ввело в эксплуатацию первую очередь завода на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва", ООО "Р-Опра" получило разрешение на строительство", - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, чьи слова приводятся в публикации.

Он добавил, что по условиям третьего офсетного контракта ООО "Гемамед" создаст в городе предприятие по производству медизделий для стомированных больных, инвестиции составят 1 млрд рублей. Предметом четвертого офсета, заключенного в этом году с компанией "Вимм-Билль-Данн", стало детское питание для городских молочно-раздаточных пунктов, объем инвестиций в проект - 2,1 млрд рублей, сказал Прохоров.