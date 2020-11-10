В Москве готовы к новым мерам поддержки бизнеса в случае ужесточения ограничений

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы предусмотрели резерв в бюджете города для дополнительных мер поддержки бизнеса в случае введения жестких ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"При необходимости, если будут введены жесткие ограничения, мы рассмотрим этот вопрос дополнительно (о новых мерах поддержки бизнеса - прим. ТАСС). Резервы в бюджете у нас запланированы на следующий год, и при необходимости мы сможем на эти цели направить необходимые средства", - сказал Ефимов.

Он напомнил, что в Москве действует пакет мер поддержки, которые власти принимали в дополнение к федеральным, и он стоит почти 90 млрд рублей. И помимо отсрочек и всего остального, также предусмотрен механизм предоставления льготного кредита, то есть субсидированной процентной ставки. Это является важным и долгосрочным проектом по восстановлению, которым активно пользуются предприниматели.

Заммэра напомнил также, что в проекте бюджета, который уже внесли в Мосгордуму, объем заимствований составляет почти 400 млрд рублей, и это предельная сумма заимствований, к которым власти прибегнут.

"Мы очень надеемся, что экономика начнет восстанавливаться быстрее. У нас есть пример текущего года, когда мы наблюдали снижение всех экономических показателей во время всех ограничений, но за лето и начало осени экономика существенно подросла. На следующий год заимствования помогут реализовать все планы наших инвестиционных программ и бюджетного развития, но мы все же верим, что все будет лучше", - добавил Ефимов.