Путин предложил обсудить меры по смягчению последствий пандемии для экономики стран ШОС

СОЧИ, 10 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил обсудить на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит во вторник, меры по смягчению последствий пандемии для экономики стран-участниц.

Открывая саммит, Путин напомнил, что из-за распространения коронавируса встреча проходит в формате видеоконференции. Российский лидер заверил, что это не помешает "в деловой и конструктивной атмосфере рассмотреть актуальные вопросы взаимодействия государств, подвести итоги председательства России в ШОС, обменяться мнениями по ключевым международным и региональным проблемам".

"И, конечно же, нам важно наметить планы сотрудничества на перспективу, в том числе обсудить дальнейшее совместную работу, дальнейшие шаги по противодействию пандемии, смягчению ее негативного влияния на экономики наших государств, на глобальные политические и социально-экономические процессы", - добавил Путин.

Он отметил, что в заседаниях принимают участие лидеры не только государств - членов организации, но и стран - наблюдателей ШОС, а также руководители постоянно действующих органов организации.

Заявление по коронавирусу

Путин заявил, что на саммите ШОС будет принято заявление по проблематике борьбы с коронавирусом.

"Сегодня предстоит утвердить комплексный план нашей организации по борьбе с эпидемией, а также специальное заявление по коронавирусной проблематике", - сказал он во вторник, открывая саммит.

Путин констатировал, что пандемия наложила отпечаток на повестку российского председательства в ШОС. Он заметил, что члены Организации оказывали и оказывают друг другу помощь в борьбе с распространением вируса. Россия на безвозмездной основе передала партнерам по объединению около полумиллиона наборов для лабораторной диагностики коронавируса, а также приборы для бесконтактного измерения температуры. Кроме того, Москва направила своих специалистов для помощи зарубежным коллегам.

"Важно, что пандемия не привела к снижению активности на ключевых направлениях деятельности ШОС, - добавил президент РФ. - В период российского председательства проведено в общей сложности более 60 совместных мероприятий, в которых приняли участие представители правительств, ведомств, парламентов, деловых и общественных структур. Часть этих мероприятий по понятным причинам прошла в онлайн-режиме. Тем не менее, в рамках ШОС удалось сохранить качество взаимодействия".

Падение экономик

Среднее падение экономик стран ШОС в текущем году, как ожидается, составит 3,2%, что лучше общемировых показателей, заявил Путин.

"По расчетам, среднее падение экономик государств - членов ШОС в 2020 году составит 3,2%", - сказал Путин, отметив, что это меньше прогнозируемого в 4,4% спада мировой экономики.

Он отметил, что пандемия коронавируса сказалась также на торговле между странами ШОС. Так, в январе - августе товарооборот России с другими государствами Шанхайской организации сотрудничества снизился на 7%. По словам российского лидера, в рамках ШОС разработан комплекс совместных мероприятий по исправлению ситуации. В частности, речь идет о реализации утвержденной еще в 2019 году программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств ШОС до 2035 года.

Путин добавил, что к работе по восстановлению сотрудничества в социально-экономической и гуманитарной сферах активно привлекаются предпринимательские и общественные круги, развивается межрегиональное сотрудничество ШОС.