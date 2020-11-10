Кабмин выделит почти 900 млн рублей на цифровизацию госуслуг в здравоохранении

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Правительство России направит более 898 млн рублей на перевод важных для граждан госуслуг в сфере здравоохранения в электронный вид. Об этом сообщает во вторник пресс-служба кабмина.

"Из резервного фонда правительства будет направлено 898,5 млн рублей на развитие Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), - говорится в сообщении. - Это поможет ускорить перевод важных для граждан госуслуг в электронный вид и предоставлять их по принципу цифровых суперсервисов".

Отмечается, что ЕГИСЗ - часть масштабного проекта по созданию единого цифрового контура в здравоохранении, который позволит вывести предоставление услуг в сфере здравоохранения на принципиально новый уровень, отмечают в кабмине.

"В частности, предполагается, что к 2024 году по всей России заработает система электронных рецептов и автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением, - поясняют в пресс-службе. - В личном кабинете пациента "Мое здоровье" на портале госуслуг в любом регионе страны будут доступны запись к врачу и на диспансеризацию, подача заявления на полис, а также медицинские документы".

Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения будет включать 13 подсистем, в том числе федеральные регистры медицинских работников, организаций, электронных документов, федеральную электронную регистратуру, федеральную интегрированную электронную медицинскую карту, подсистему ведения специализированных регистров пациентов по отдельным категориям граждан.

Кроме того, в нее войдут подсистемы мониторинга организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, а также подсистема мониторинга и контроля в сфере госзакупок лекарственных препаратов.