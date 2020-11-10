Минэкономразвития при необходимости может поднять вопрос о допмерах поддержки бизнеса

РЯЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ следит за состоянием малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях, при необходимости может поднять вопрос о дополнительных мерах поддержки, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе встречи с представителями малого и среднего бизнеса Рязанской области.

"У нас есть эффективные индикаторы - это обороты контрольно-кассовой техники, которые мы мониторим. Мы в еженедельном режиме видим всю картинку по стране. И с учетом этого мы при необходимости, конечно, будем ставить вопрос о каких-то дополнительных мерах. Скажу о том, что ситуация жестко мониторится на уровне и министерства, и правительства. И мы будем принимать меры по ситуации", - сказал министр.

Кроме того, Минэкономразвития подготовило проект постановления с перечнем отраслей, которые, согласно оборотам контрольно-кассовой техники, не восстановились. Среди них - сфера досуга, кинотеатры, туризм. "Мы этот перечень отраслей сформировали, и этим отраслям будет предоставлена дополнительная отсрочка по уплате перенесенных налогов", - добавил Решетников.