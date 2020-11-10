Камчатка получит около 850 млн рублей на развитие здравоохранения в 2021 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Минздрав Камчатского края защитил свой проект бюджета в системе здравоохранения на следующий год, его реализация позволит получить региону около 850 млн рублей из федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Проект бюджета сформирован и сбалансирован, система здравоохранения обеспечена средствами в полной мере. <…> Мы защитили свою "Программу модернизации первичного звена", это очень важно для нас. Она позволяет привлечь в край достаточно масштабное финансирование из средств федерального бюджета. Это ежегодно около 850 млн рублей. В рамках этой программы у нас предусмотрено в том числе и строительство в отдаленных районах ФАПов и ОВОПов для сельского населения", - приводятся в сообщении слова замминистра здравоохранения Камчатского края Юлии Сидоренко.

Уточняется, что программой модернизации первичного звена предусмотрен капитальный ремонт региональных учреждений здравоохранения. Предусмотрено финансирование на покупку специальной техники - 18 автомобилей скорой помощи, укомплектованных медоборудованием. В планах властей Камчатки также приобретение медицинского оборудования для лечебных учреждений.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал Общероссийскому народному фронту обеспечить контроль за реализацией мероприятий по строительству, ремонту и оснащению фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, а также контроль за внедрением информационных технологий в деятельность медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Всего в рамках реализации мероприятий региональная программа "Модернизации первичного звена здравоохранения" на переоборудование поликлиник в Камчатском крае до 2024 года планируется дополнительно направить 1,7 млрд рублей из федерального бюджета.