РЖД завершила строительство дополнительного подъездного пути к ОЭЗ "Узловая" под Тулой

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Дополнительный подъездной путь длиной более 1 км до особой экономической зоны (ОЭЗ) "Узловая" построен компанией РЖД по соглашению с Корпорацией развития Тульской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба "Российских железных дорог".

"На станции Маклец Московской железной дороги для обеспечения возможности грузовой работы индустриального парка "Узловая" построен дополнительный приемоотправочный путь длиной 1 050 метров, уложено шесть стрелочных переводов. Проект реализован в соответствии с договором, подписанным между ОАО "РЖД" и АО "Корпорация развития Тульской области" в декабре 2018 года", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

По данным пресс-службы, также завершено строительство пути длиной 318 метров на станции Жилево в Московской области. Оно велось в рамках соглашения с компанией "Мустанг Ступино", заключенного в сентябре 2019 года, путь обеспечит возможность приемки-отправки грузов в объеме 0,25 млн тонн в год.

Как сообщалось, первую железнодорожную ветку открыли в ОЭЗ "Узловая" в конце декабря 2017 года. Ее строительство было связано с инвестпроектом якорного резидента ОЭЗ - китайского предприятия Great Wall Motor - по производству легковых автомобилей.

ОЭЗ "Узловая" площадью 471 га создали в 2016 году, она находится на пересечении федеральной автомагистрали М-4 "Дон" и автодороги Р-140 между двумя крупнейшими промышленными центрами региона - Тулой и Новомосковском. На территории ОЭЗ работают 13 резидентов, создано более 1,2 тыс. рабочих мест.