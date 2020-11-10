Новак назвал свои основные задачи на посту вице-премьера

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Кандидат на пост вице-премьера РФ Александр Новак в случае его избрания на пост считает, что его основными задачами станет реализация экспортного потенциала РФ и решение социальных проблем в сфере энергетики. Об этом Новак заявил, выступая на пленарном заседании Государственной думы.

"В этом году председателем правительства утверждена Энергостратегия на период до 2035 года, <…> предполагает две ключевые задачи. Первое - это обеспечение социально-экономического развития страны, в том числе за счет снабжения внутреннего рынка качественными и надежными источниками энергии. Это обеспечивает достойный уровень жизни россиян, развитие промышленности и социальной сферы. По сути это и является обеспечением энергетической безопасности нашей страны. Вторая ключевая задача - это реализация экспортного потенциала и сохранение лидерства России на мировом рынке энергетических ресурсов. Достижение этих двух целей считаю своей основной задачей", - подчеркнул Новак.

России необходимо продолжить кооперацию со странами - производителями энергоресурсов по стабилизации мировых энергетических рынков, сообщил Новак. "Необходимо продолжить активное взаимодействие с ведущими мировыми энергетическими державами по обеспечению стабильности функционирование мирового энергетического рынка", - сказал он.