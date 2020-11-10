В Минпромторге назвали критической ситуацию в некоторых секторах потребительского рынка

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Ситуация в ряде секторов потребительского рынка РФ близка к критическому уровню, поэтому Минпромторг РФ считает необходимым приложить максимальные усилия для недопущения второго локдауна. Об этом сообщил директор департамента внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов, выступая на форуме "Неделя ретейла-2020".

"Мы сейчас очень боимся, как будет развиваться ситуация дальше. Мы считаем, наше министерство считает, что нам кровь из носу надо обойтись без каких-либо ограничений новых в работе, закрытия магазинов, как было весной. Потому что без этих закрытий, я могу пару цифр назвать, ситуация в некоторых секторах близка к крайней точке: трафик в торговых центрах в Москве и Санкт-Петербурге находится на уровне 70% от прошлого года", - сказал он.

Кузнецов напомнил, что в течение июня - июля торговые центры открылись и трафик дошел до 90% от уровня прошлого года, при этом с сентября и без ограничений в их работе началось падение посещаемости.

"Сейчас относительно неплохо себя чувствуют крупные транснациональные бренды одежды. Все остальные работают в очень серьезный минус, кроме фуд-ретейла. Крупные федеральные сети чувствуют себя неплохо", - отметил он.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал, что около 20% предприятий общественного питания были вынуждены закрыться в РФ из-за ограничений в период пандемии.

По данным Росстата, оборот предприятий общественного питания в России в январе - сентябре 2020 г. составил 947,5 млрд руб., или 77,2% к уровню прошлого года (падение на 22,8%). Оборот розничной торговли в РФ за январь - сентябрь снизился на 4,8% в годовом выражении - до 23,925 трлн руб.