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Закон о регулировании удаленной работы должен вступить в силу с 1 января 2021 года

Соответствующая поправка поступила ко второму чтению документа в Госдуме

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Закон об особенностях дистанционной работы должен вступить в силу с 1 января следующего года. Об этом говорится в поправке ко второму чтению соответствующего законопроекта, текст которой имеется в распоряжении ТАСС.

"Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года", - указывается в тексте. В редакции первого чтения конкретный срок не устанавливался. В его отсутствие действует общая норма - вступление в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования документа.

Законопроект о регулировании дистанционной работы, авторами которого стали депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат Федерального собрания, был принят Госдумой в первом чтении 21 июля. Документ содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха дистанционных работников (в частности, право быть офлайн), регламентирует типы удаленной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.

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