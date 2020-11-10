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Роскосмос планирует зарегистрировать исторические обозначения как товарные знаки

В госкорпорации уточнили, что этот процесс еще не завершен

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Роскосмос собирается зарегистрировать в качестве товарных знаков широкий перечень исторических обозначений. Об этом сообщили во вторник ТАСС в его пресс-службе.

"Госкорпорация "Роскосмос" инициировала регистрацию широкого перечня исторических обозначений в качестве товарных знаков с целью обеспечения защиты интересов корпорации от недобросовестной конкуренции со стороны различных хозяйствующих субъектов при использовании таких обозначений для маркировки различных товаров и услуг", - сказали в госкорпорации.

Так в пресс-службе прокомментировали информацию Telegram-канала Mash о том, что Роскосмос зарегистрирует как товарные знаки историческую фразу Юрия Гагарина "Поехали!", которую он произнес перед стартом 12 апреля 1961 года, и "Русский космос".

В госкорпорации уточнили, что процесс регистрации товарных знаков еще не завершен.

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