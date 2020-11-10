Около 29 млрд рублей предусмотрено на обеспечение видеонаблюдения в Москве

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют в 2021-2023 годах выделить около 29 млрд рублей на обеспечение работы системы видеонаблюдения в столице. Порядка 20 млрд рублей планируется направить на поддержку общегородской сети Wi-Fi и обеспечение доступа учреждений в интернет, сообщил во вторник в ходе заседания комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям замруководителя департамента финансов города Москвы Павел Дитятев.

"На функционирование системы видеонаблюдения на трехлетку предусмотрено 28,5 млрд рублей, в том числе в 2021 году - 9,3 млрд рублей. Эти средства позволят обеспечить функционирование без малого 176 тыс. камер и передачу с них видеоизображения в единый центр хранения данных", - сказал Дитятев.

Он добавил, что в течение трех следующих лет 14,6 млрд рублей собираются выделить на закупку средств вычислительной техники и программного обеспечения, в 2021 году - 6,5 млрд рублей, 52% данных средств будет предназначено на приобретение оборудования и программного обеспечения для учреждений здравоохранения. Кроме того, на обеспечение информационной безопасности в 2021 году предусмотрено 1,5 млрд рублей. Также на три года 20 млрд рублей выделено на поддержку общегородской сети Wi-Fi и на доступ столичных учреждений в интернет, из них в 2021 году - 6,7 млрд рублей.

"Важное направление - это повышение качества и доступности сервисов цифровых услуг для жителей города Москвы. В проекте бюджета на эти цели на трехлетку предусмотрено 23,6 млрд рублей, а в 2021 году это 8,2 млрд рублей. Прежде всего, планируются модернизация уже существующих, а также запуск новых услуг для граждан, прежде всего, с целью сокращения очных обращений в госорганы за госуслугами, развитие сервисов и сайта, электронной площадки мос.ру", - сказал Дитятев.

По его словам, на развитие и эксплуатацию информационных систем в транспортном комплексе в проекте бюджета на 2021-2023 годы предусмотрено 2,9 млрд рублей, в 2021 году - 1,5 млрд рублей. Также в рамках развития программы по культурно-туристической среде столицы будет продолжена работа над цифровой платформой RusPass и сервисами для гостей Москвы, на эти цели предусмотрено 1,5 млрд рублей.

"Приоритетными остаются задачи по развитию сервисов и площадки "Активный гражданин", планируется продолжить предоставление жителям услуг единого контакт-центра. На поддержание функционирования этого всего хозяйства, на работоспособность этих систем и центров обработки данных, на трехлетний период предусмотрено 56,2 млрд рублей, в том числе на 2021 год - 18,6 млрд рублей. Этими средствами, в том числе, планируется развивать государственную информационную систему "Единый центр хранения и обработки данных, в том числе на базе которых функционирует единая городская система видеонаблюдения", - сказал Дитятев.

О проекте бюджета

Правительство столицы 3 ноября одобрило и внесло в Мосгордуму проект закона "О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов". Доходы столичного бюджета в 2021 году запланированы в объеме 2 трлн 642,74 млрд рублей, расходы - 3 трлн 152,75 млрд, дефицит - 510 млрд. В 2022-2023 годы доходы составят 2 трлн 895 млрд и 3 трлн 161,3 млрд соответственно, расходы - 3 трлн 235,6 млрд и 3 трлн 344,7 млрд, а дефицит - 340,6 млрд и 183,4 млрд рублей.

Инвестиционный бюджет, или бюджет развития в 2021 году составит 1 трлн 192,1 млрд рублей - 37,8% расходной части бюджета. В него включены адресная инвестиционная программа города Москвы - 604,9 млрд рублей, мероприятия развития, в числе которых капитальный ремонт, приобретение оборудования, подвижного состава, мероприятия по комплексному развитию районов, взносы в Фонд реновации и Московский фонд защиты прав дольщиков - 587,2 млрд рублей.