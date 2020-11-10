В МЭР заявили о замедлении восстановления экономики России в октябре на фоне эпидситуации

РЯЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Восстановление российской экономики в октябре замедлилось на фоне тревожной эпидемиологической ситуации. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе встречи с представителями малого и среднего бизнеса Рязанской области.

"Действительно, ситуация непростая, мы все это понимаем. Экономика в общем достаточно неплохо восстанавливалась у нас и в августе, и в сентябре. Сейчас ситуация эпидемиологическая такая тревожная, поэтому в восстановлении экономики на сегодняшний момент, мы видим, есть некое замедление в этом процессе, есть тревожные настроения, тревожные ожидания у бизнеса", - сказал он.

При этом объем погрузки на железной дороге в октябре вышел на уровень прошлого года, энергопотребление за вычетом фактора нефтянки и сделки ОПЕК тоже восстановилось, отметил Решетников. Также, по его словам, по оборотам контрольно-кассовой техники, за исключением ряда отраслей, восстановление, в том числе в секторе малого и среднего предпринимательства, состоялось.

"Мы видим, что по объективным параметрам, при том что есть такое настроение, очевидно, экономика пусть на чуть сниженных оборотах, но тем не менее функционирует", - подчеркнул министр.

Ранее Решетников отмечал, что восстановление экономики РФ в октябре вышло на "плато" после активного сентября, на показатели влияют новости о динамике заболеваемости.

По данным Минэкономразвития, ВВП России в сентябре упал на 3,3% в годовом выражении после 3,7% в августе, в третьем квартале спад замедлился до 3,8% после 8% во втором квартале.