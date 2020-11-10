"Русгидро" ввела малую гидроэлектростанцию в КЧР для снижения энергодефицита в регионе

ЧЕРКЕССК, 10 ноября. /ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро" во вторник ввела в эксплуатацию Усть-Джегутинскую малую гидроэлектростанцию мощностью 5,6 МВт, что позволит увеличить обеспеченность региона собственной электроэнергией, передает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии запуска станции.

Специалист "Русгидро" нажал на стартовую кнопку и запустил работу гидроэлектростанции. Затем глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и первый заместитель директора компании Андрей Казаченков подписали памятную доску о вводе в эксплуатацию Усть-Джегутинской МГЭС.

Строительство МГЭС мощностью 5,6 МВт началось в Усть-Джегутинском районе КЧР на реке Кубань в 2017 году. Стоимость проекта составила 1,7 млрд рублей. Станция ежегодно будет вырабатывать 25,6 млн кВт.ч электроэнергии, что позволит снизить дефицит электроэнергии в энергосистеме республики.

Сооружения Усть-Джегутинской МГЭС включают в себя водоприемник, два турбинных водовода длиной по 306 м и диаметром 2,2 м. В здании ГЭС размещены два гидроагрегата вертикальной компоновки мощностью по 2,8 МВт, каждый из них состоит из поворотно-лопастной гидротурбины и гидрогенератора. Особенностью станции является отсутствие силовых трансформаторов - электроэнергия выдается в энергосистему на генераторном напряжении 6 кВ по двум линиям электропередачи.

На сегодняшний день в регионе строятся две малых гидроэлектростанции - Красногорские малые ГЭС-1 и ГЭС-2 мощностью в 24,9 МВт каждая, они будут введены в эксплуатацию поэтапно в 2021 и 2022 годах. В их строительство будет инвестировано порядка 13,5 млрд рублей. В следующем году компания "Русгидро" планирует развернуть строительство Куршавской малой ГЭС мощностью 11 МВт в районе поселка Ударный Прикубанского района стоимостью 1,6 млрд рублей со вводом в 2024 году.