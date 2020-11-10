Мишустин распорядился выделить 26 млрд рублей на выплаты медикам

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 26 млрд рублей на выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь заразившимся коронавирусом пациентам. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Выделить Минфину РФ в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размене 26 065 138,2 тыс. рублей для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда социального страхования РФ на осуществление специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам <...>, оказывающим медицинскую помощь <...> по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.