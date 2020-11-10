Козлов заявил, что геологоразведку нужно проводить с учетом спроса рынка на ископаемые

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Геологоразведочные работы нужно проводить, исходя из востребованности полезных ископаемых и в целом конъюнктуры рынка, акцентироваться на развитии разведки в дотационных регионах. Об этом заявил кандидат на должность главы Минприроды Александр Козлов, выступая на пленарном заседании Госдумы.

"Природные ресурсы - это богатство будущих поколений, подходить к разведке надо с умом… ГРР нужно проводить с учетом конъюнктуры рынка, учитывать возможности импортозамещения. К тому же в приоритете должны быть дотационные регионы, чтобы дать им возможность своим же сырьем пополнять свои бюджеты", - сказал он.

Как ранее сообщали ТАСС в Минприроды, прогнозируется уменьшение финансирования ГРР на углеводородное сырье за счет средств недропользователей на 20% относительно 2019 года. В 2021 году, по экспертным оценкам, ожидается достижение уровня финансирования 2019 года. Прирост запасов нефти и конденсата по итогам года по промышленным категориям АВ1С1 ожидается на уровне 400 млн т.

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям на заседании одобрил кандидатуру Александра Козлова на пост главы Минприроды РФ вместо освобожденного от должности Дмитрия Кобылкина.