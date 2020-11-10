Мишустин выделил Роспотребнадзору более 800 млн руб. на закупку лабораторного оборудования

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин постановил выделить Роспотребнадзору более 800,3 млн рублей на закупку лабораторного оборудования для развития системы предупреждения, выявления и реагирования на угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

"Выделить Роспотребнадзору из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 800 331,8 тыс. рублей на предоставление субсидий подведомственным учреждениям Роспотребнадзора для осуществления закупки лабораторного оборудования в целях развития устойчивой системы предупреждения, выявления и реагирования на угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения", - говорится в постановлении, опубликованном во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Благодаря купленному оборудованию федеральные казенные учреждения здравоохранения будут оснащены не менее 795 единицами лабораторного оборудования; федеральные бюджетные учреждения здравоохранения - не менее 1 178 единицами лабораторного оборудования.

Роспотребнадзору необходимо предоставить доклад в правительство до 1 апреля 2021 года.