Мосбиржа 9 ноября зарегистрировала рекордный объем торгов акциями

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Московская биржа 9 ноября зарегистрировала рекордный объем торгов акциями, который достиг почти 219 млрд рублей или $2,9 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки.

Торги в понедельник примерно в 2,5 раза превысили среднедневной объем торгов акциями с начала года в 92 млрд рублей. Объем торгов иностранными акциями также показал рекорд - 3,9 млрд рублей или $51,5 млн.

Наибольший объем торгов пришелся на акции Сбербанка (в течение дня выросли на 5,7%), "Лукойла" (+9,1%) и "Газпрома" (+3,8%).

В топ-3 иностранных акций вошли Netflix Inc. (-4,7%), Boeing (+8,4%) и Alibaba Group Holding LTD (-0,04%).

Ранее Санкт-Петербургская биржа также объявила о зафиксированном рекорде по объему торгов в понедельник 9 ноября. Ралли на мировых рынках в этот день способствовали новости о вакцине от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Как сообщалось, во время испытаний данная вакцина показала более чем 90% эффективность, что было выше ожиданий рынка. Также мировые рынки продолжили отыгрывать наступление политической определенности в США.