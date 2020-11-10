Reuters: Huawei планирует продать бренд смартфонов Honor за $15,2 млрд

ТАСС, 10 ноября. Китайская телекоммуникационная компания Huawei планирует продать часть своего бизнеса по производству смартфонов под брендом Honor консорциуму, состоящему из IT-компании Digital China и по меньшей мере трех инвестиционных фирм, действующих при поддержке властей города Шэньчжэнь, где находится штаб-квартира Huawei. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

По данным его источников, сумма сделки составит порядка 100 млрд юаней (около $15,2 млрд). По информации агентства, Huawei может объявить о продаже своего бренда уже в воскресенье.

Отмечается, что Honor планирует сохранить большую часть руководящего состава и штата сотрудников после продажи.

В октябре агентство со ссылкой на источники сообщило, что Huawei рассматривает возможность продажи бренда Honor, в основном ориентированного на молодежь, поскольку в условиях санкций властей США хочет сосредоточится на производстве флагманских и дорогих смартфонов под собственной маркой. Среди потенциальных покупателей Honor, кроме Digital China, назывались производители электроники Xiaomi и TCL.

Бренд Honor был основан Huawei в 2013 году, под этой маркой производятся доступные смартфоны, ноутбуки и другая электроника. Honor в основном ведет бизнес независимо от материнской компании.

Минторг США 17 мая 2019 года внес Huawei в черный список, ссылаясь на угрозу национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности фирмы закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах. 17 августа текущего года власти Соединенных Штатов также ограничили доступ 38 ее дочерним компаниям к продукции, произведенной с использованием американских технологий и программного обеспечения.