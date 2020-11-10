Чекунков заявил о необходимости единого координирующего штаба для развития Севморпути

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Единый штаб, который бы собрал разнообразные аспекты Северного морского пути (СМП), необходим для его развития и развития всей Арктической зоны РФ. Об этом во вторник сообщил кандидат на пост главы Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"В том, что касается [развития] Арктики - сквозной темой проходит развитие Северного морского пути. И проблема, которую мы видим в том, что очень много участников, очень много сторон у этого процесса. Для кого-то это транспортная артерия, для кого-то это артерия портов, жемчужная цепь городов, для кого-то это экология, для кого-то это и даже культура. Мы обсуждали вопросы традиционных промыслов, коренных малых народов. Нет единого центра, нет штаба, который бы собрал тематику СМП воедино", - сказал он, выступая в Госдуме.