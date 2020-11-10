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Правкомиссия одобрила решение об отмене с 2022 года тарифных квот на ввоз в РФ говядины

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Правкомиссия на заседании 9 ноября одобрила решение об отмене с 1 января 2022 года тарифных квот на ввоз в Россию говядины с одновременным снижением ввозных пошлин до 27,5%, сообщил ТАСС участник заседания.

В понедельник, 9 ноября, состоялось заседание подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и интеграции.

"По итогам заседания одобрено решение об отмене с 1 января 2022 года тарифных квот на ввоз в Россию мяса говядины с одновременным снижением ввозных пошлин на данную продукцию с 50%, но не менее 1 евро за 1 кг, до 27,5%", - сказал собеседник агентства.

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