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Греф: "Сбер" не сможет выполнить в этом году план по прибыли в 1 трлн рублей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что организация выполнила почти все цели в рамках предыдущей стратегии, кроме цели по достижению чистой прибыли в 2020 году в размере 1 трлн рублей, что связано с пандемией коронавируса. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

"Единственный параметр, по которому мы не выполнили нашу стратегию, это достижение параметра прибыли в этом году в размере одного триллиона рублей, но очевидно, конечно, этому помешала ситуация с ковидом", - сказал он. 

"Сбер" планирует расширение своей экосистемы
В первую очередь речь идет о расширении в области e-commerce, уточнил глава Сбербанка Герман Греф
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