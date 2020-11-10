Греф: "Сбер" не сможет выполнить в этом году план по прибыли в 1 трлн рублей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что организация выполнила почти все цели в рамках предыдущей стратегии, кроме цели по достижению чистой прибыли в 2020 году в размере 1 трлн рублей, что связано с пандемией коронавируса. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

"Единственный параметр, по которому мы не выполнили нашу стратегию, это достижение параметра прибыли в этом году в размере одного триллиона рублей, но очевидно, конечно, этому помешала ситуация с ковидом", - сказал он.