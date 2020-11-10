Райффайзенбанк предупредил о возможных проблемах при входе в приложение банка

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Клиенты Райффайзенбанка могли столкнуться с трудностями при входе в мобильное приложение кредитной организации. Об этом говорится в официальном аккаунте банка в Twitter.

"Сейчас наблюдаются сложности с входом в приложение "Райффайзен-Онлайн". Мы уже активно занимаемся решением этого вопроса. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - отмечается в сообщении.

О банке

Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и является дочерней структурой Raiffeisen International Bank-Holding AG, одной из крупнейших австрийских банковских групп. Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций.