Шульгинов предложил уделить внимание рынку нефтепродуктов в РФ

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Кандидат на пост главы Минэнерго Николай Шульгинов предлагает особое внимание уделить стабильности внутреннего рынка нефтепродуктов РФ. Об этом он сообщил, выступая на пленарном заседании Госдумы.

"Особенное внимание будет уделено стабильности внутреннего рынка нефтепродуктов, предстоит завершить планируемые работы по модернизации НПЗ", - сказал он, добавив, что на сегодняшний день внутренний рынок полностью обеспечен топливом.

Генсхемы развития нефтяной и газовой отраслей

Министерство энергетики планирует в ближайшее время завершить работу над генеральными схемами развития нефтяной и газовой отраслей, и сделать их рабочими, сообщил Шульгинов.

"Надо в ближайшее время принять генсхемы развития нефтяной и газовой отраслей, сделать их рабочими", - сказал он. Шульгинов отметил, что намерен продолжать реализацию целей, которые сформулированы в стратегических документах, госпрограммах.

Он также сказал, что будет "следить за трендами" в нефтегазовой отрасли и реагировать на них.

Минэнерго предстоит в ближайшее время принять Генсхемы развития нефтяной и газовой отрасли РФ, сделать их рабочими.

Законопроект о выравнивании энерготарифов на Дальнем Востоке до 2028 г. будет внесен в Госдуму в ближайшее время.