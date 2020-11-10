На всех региональных дорогах Пермского края к 2024 году появится сотовая связь

ПЕРМЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Пермского края планируют в ближайшие три года покрыть сотовой связью почти все региональные автомобильные дороги, это стало возможным после внесения изменений в федеральный закон "О связи", согласно которому полномочия по обеспечению сотовой связью на данных участках перешли к региональным властям. Об этом во вторник на заседании правительства Прикамья рассказал и.о. министра информационного развития и связи Игорь Никитин.

"Мы первые в РФ провели инструментальное обследование региональных автомобильных дорог, выявили все "белые пятна", которые находятся на нашей территории. <...> И готовы в течение следующих трех лет увеличить зону покрытия сотовой связью для того, чтобы можно было вызвать экстренные, аварийные службы, практически с 90 до 98% наших региональных автомобильных дорог", - сказал он.

Он также пояснил, что на сегодняшний день сотовая связь доступна 92% населения Пермского края, в этом году была завершена программа по обеспечению связью населенных пунктов, где проживают более 250 человек. В ближайшие три года программу распространят на села и деревни, где проживают более 100 человек.

Протяженность дорожной сети в регионе составляет 31 тыс. км, из них более 3 тыс. км - дороги регионального значения, почти столько же федерального, а все остальные - муниципальные.