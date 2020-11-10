ЕК начала расследование против Amazon за нарушение норм конкуренции в онлайн-торговле

БРЮССЕЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) начала расследование в отношении Amazon за злоупотребление доминирующим положением на рынке электронной розничной онлайн-торговли в Германии и Франции. Об этом сообщила во вторник замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер на брифинге в Брюсселе.

"Amazon является не только крупнейшим продавцом товаров на электронном рынке, но также является крупнейшей торговой площадкой для тысяч европейских продавцов. Еврокомиссия установила, что Amazon незаконно использует всю информацию, которую он получает о сделках других компаний на своей платформе", - заявила Вестагер.

Она также подчеркнула, что правила использования сервисов Amazon "заведомо и намеренно ущемляют права независимых продавцов на его платформе".