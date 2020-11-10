Ростех построил первый самолет МС-21 с отечественными двигателями

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Ростех завершил строительство первого самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, сообщила пресс-служба госкорпорации.

"ПАО "Корпорация "Иркут" (в составе ОАК госкорпорации "Ростех") завершило постройку опытного самолета МС-21-310, который пройдет летные испытания с российскими двигателями ПД-14", - говорится в сообщении.

6 ноября самолет переведен из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение Иркутского авиационного завода. Ранее сообщалось, что первый полет самолета с отечественным двигателем планируется провести до конца текущего года.

В рамках подготовки к первому полету специалисты проведут проверки систем самолета, отработают наземный запуск силовой установки, протестируют самолет и двигатели при движении по аэродрому на различных скоростях.

"Всего несколько стран в мире способны создавать авиационную технику такого уровня. Предстоящие испытания МС-21 с отечественными двигателями - это знаковое событие для отрасли, наглядное подтверждение того, что у отечественного гражданского авиастроения есть будущее", - сказал индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.

ПД-14 - первый двигатель в будущем семействе, разработанный для авиалайнера МС-21. Базовая версия самолета с американскими двигателями PW1400, которая сейчас проходит сертификационные испытания, называется МС-21-300. Модификация самолета с российскими двигателями будет называться МС-21-310.

МС-21 - разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (базовая версия, от 163 до 211 мест). Также планируется создание варианта МС-21-400 (до 250 мест).