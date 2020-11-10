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Кабмин направит 300 млн руб. российским производителям микросхем для карт "Мир"

Средства на субсидию поступят из резервного фонда правительства

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 300 млн рублей на поддержку российских компаний, работающих в сфере микроэлектроники и производящих микросхемы для платежных карт "Мир". Документ опубликован во вторник на сайте правительства РФ.

"Средства получат производители микросхем для платежных карт "Мир". На сегодняшний день себестоимость изготовления таких чипов в России выше, чем за границей. Субсидия поможет сделать российскую продукцию более конкурентоспособной", - говорится в пояснительной записке к документу.

Там отмечается также, что благодаря господдержке в 2020 году будет реализовано 5 млн микросхем. "Ожидается, что в дальнейшем за счет увеличения объемов производства себестоимость отечественной продукции снизится до уровня зарубежных конкурентов", - говорится в пояснительной записке.

Решение также поможет достичь целевого показателя госпрограммы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" по доле электроники российского производства на внутреннем рынке. Средства на субсидию поступят из резервного фонда правительства.

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