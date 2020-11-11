Власти Тверской области увеличили долю софинансирования программы газификации почти на 20%

ТАСС, 10 ноября. Правительство Тверской области на 17-19% увеличило долю софинансирования из бюджета региона программы газификации муниципальных образований. Это позволит районам снизить собственные расходы по данному направлению, сообщила во вторник пресс-служба облправительства.

"Уровень софинансирования инвестиционных программ по направлению "Газовое хозяйство" увеличен с 80% до 97% для муниципальных образований с численностью населения от 8 до 10 тыс. человек. До 98% повысилась доля областного участия для районов, где проживают от 5 до 8 тыс. человек, и до 99% для муниципальных образований с численностью менее 5 тыс. жителей", - говорится в сообщении на сайте облправительства. На вопрос ТАСС о дополнительных затратах областного бюджета в пресс-службе оперативно предоставить информацию не смогли.

По данным пресс-службы, в связи с принятием такого решения доля расходов на газификацию со стороны районов пропорционально снизится - на 17-19%. "Муниципалитетам, где небольшая численность населения очень непросто принимать участие в программе газификации, но это необходимо для развития предприятий и промышленности, создания новых рабочих мест. Поэтому принято решение о снижении доли финансирования со стороны районов", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

Также правительство региона установило предельный уровень софинансирования - 99%, реализации в районах национальных проектов, майских указов президента РФ, государственной программы "Доступная среда", программы комплексного развития сельских территорий и малых исторических городов, а также ряда мероприятий в сфере культуры.

Ранее сообщалось, что газа нет в 13 из 42 муниципальных образований Тверской области. В программу газификации на 2020-2021 годы войдут населенные пункты на юго-западе и северо-востоке региона. Ее реализация позволит увеличить уровень газификации Тверской области с 65% в настоящее время до 73% в 2025 году. Всего будет обеспечена возможность подачи газа для 12 тыс. домовладений.