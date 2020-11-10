Минэнерго Белоруссии подтвердило приостановку поставки энергии с БелАЭС

МИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Министерство энергетики Белоруссии подтвердило факт временного прекращения поставки электроэнергии с Белорусской АЭС в соответствии с программой "Энергетический пуск". Об этом сообщила во вторник пресс-служба государственного производственного объединения "Белэнерго".

"Министерство энергетики подтверждает факт временного прекращения поставки электроэнергии от Белорусской АЭС, что и предусмотрено программой этапа "Энергетический пуск", - сказано в сообщении. - На данном этапе программы предусмотрены режимы снижения мощности турбогенератора, вплоть до нулевой, для проведения испытаний и необходимых работ, включая доводку и наладку оборудования по результатам проводимых испытаний, что и происходит в настоящее время". По данным Белэнерго, "все технологические системы на энергоблоке продолжают работать в штатном режиме".

9 ноября Министерство энергетики Белоруссии сообщило, что на первом энергоблоке БелАЭС продолжается этап энергетического пуска, который предусматривает режимы работы на различных уровнях мощности (до 500 МВт), а также проверку устойчивости работы энергосистемы при неоднократном ее понижении. В ходе проводимых испытаний, в соответствии с программой данного этапа, выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования, вместе с тем все "технологические системы функционируют в штатном режиме". В Госатомнадзоре МЧС Белоруссии со своей стороны сообщили, что замена оборудования на БелАЭС, потребовавшаяся после проведенных испытаний, не влияет на радиационную и ядерную безопасность.

Строительство АЭС ведется по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). 3 ноября первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, а 7 ноября был выведен на мощность 400 МВт. Ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС запланирован на начало 2021 года. По планам белорусских властей, ввод второго блока должен произойти в 2022 году.