Госдума одобрила во II чтении рост ставки НДФЛ до 15% на доходы более 5 млн рублей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% с 13% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год. Документ был инициирован правительством РФ.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, увеличение налоговой ставки до 15% приведет к дополнительному поступлению налога в 2021 году в размере 60 млрд рублей, в 2022 году - 64 млрд рублей и в 2023 году - 68,5 млрд рублей. Эти ассигнования уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по государственной программе "Развитие здравоохранения".

В заключении на законопроект комитет Госдумы по бюджету и налогам отметил, что введение нового механизма налогообложения доходов физических лиц по повышенной ставке не влечет за собой введение новой обязанности по подаче налоговой декларации, что соответствует общему направлению налоговой политики по упрощению налогового администрирования.

Законопроект разработан по поручению президента РФ Владимира Путина и направлен на создание дополнительного источника финансирования для лечения детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.

Поправки ко второму чтению

Во втором чтении законопроекта было одобрено 18 поправок. В частности, предусматривается, что для отдельных видов доходов физических лиц сохраняются действующие налоговые ставки. Так, для доходов физических лиц - налоговых резидентов РФ от продажи имущества (за исключением ценных бумаг) и (или) доли (долей) в нем, по доходам в виде стоимости имущества (за исключением ценных бумаг), полученного в порядке дарения, а также по подлежащим налогообложению доходам, полученным такими физическими лицами в виде страховых выплат по договорам страхования и выплат по пенсионному обеспечению, налоговая ставка предусматривается в размере 13%.

Уточняется, что доходы в виде фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании (КИК) свыше 5 млн руб. в год облагаются НДФЛ в размере 15%, сюда же включаются и дивиденды, полученные от иностранной организации и признанные физическим лицом в своей декларации.

В части администрирования повышенной ставки НФДЛ в размере 15% предусматривается, что налоговый агент освобождается от ответственности за налоговые правонарушения за I квартал 2021 года. Также он освобождается от уплаты соответствующих сумм пеней в случае самостоятельного перечисления налоговым агентом в бюджетную систему РФ указанных сумм налога в срок до 1 июля 2021 года.

Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, полученные от повышения ставки НДФЛ средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. "Причем это именно дополнительное финансирование - все действующие федеральные и региональные программы, направленные на лечение детей, будут сохранены", - указал он. Володин также напомнил, что поправками ко второму чтению в законопроект была внесена норма о нераспространении повышенной ставки НДФЛ на доходы от продажи любого личного имущества граждан (кроме ценных бумаг) и выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения. По мнению председателя Госдумы, это справедливо: "если человек продал квартиру или машину, получил крупную выплату по страховке, его доход может превысить порог в 5 млн рублей, однако это будет разовое превышение и облагать его повышенным налогом неправильно. Поэтому в данном случае будет сохранена ставка в 13%".