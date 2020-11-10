Госдума ратифицировала протокол об охране промышленных образцов к ЕАПК

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник ратифицировала протокол об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции (ЕАПК) от 9 сентября 1994 года.

Протокол подписан в Нур-Султане 9 сентября 2019 года в целях создания евразийской системы правовой охраны промышленных образцов и наделения Евразийской патентной организации полномочиями по приему и рассмотрению заявок на выдачу евразийского патента на промышленный образец.

Ранее страны - участницы ЕАПК для охраны своего дизайнерского решения на территории других стран - участниц союза должны были подавать заявку в патентные ведомства каждого государства. После вступления в силу протокола единый евразийский патент на промышленные образцы будет действовать на территории всех стран - участниц союза. Охраняемые таким патентом товары национальных производителей будут дополнительно защищены на рынках соседних стран.

Протокол предоставляет владельцам промышленных образцов возможность получать правовую охрану в подписавших его странах с выполнением минимума процедур и затрат. Документом определен порядок подачи, уплаты пошлины, рассмотрения и экспертизы заявки на получение евразийского патента на промышленный образец, а также правила распоряжения евразийским патентом на промышленный образец.

Протокол был разработан по инициативе Евразийского патентного ведомства совместно с национальными патентными ведомствами государств - участников ЕАПК (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркмения).