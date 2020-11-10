{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евразийская интеграция

Госдума ратифицировала протокол об охране промышленных образцов к ЕАПК

Он был подписан в Нур-Султане 9 сентября 2019 года

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник ратифицировала протокол об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции (ЕАПК) от 9 сентября 1994 года.

Протокол подписан в Нур-Султане 9 сентября 2019 года в целях создания евразийской системы правовой охраны промышленных образцов и наделения Евразийской патентной организации полномочиями по приему и рассмотрению заявок на выдачу евразийского патента на промышленный образец.

Ранее страны - участницы ЕАПК для охраны своего дизайнерского решения на территории других стран - участниц союза должны были подавать заявку в патентные ведомства каждого государства. После вступления в силу протокола единый евразийский патент на промышленные образцы будет действовать на территории всех стран - участниц союза. Охраняемые таким патентом товары национальных производителей будут дополнительно защищены на рынках соседних стран.

Протокол предоставляет владельцам промышленных образцов возможность получать правовую охрану в подписавших его странах с выполнением минимума процедур и затрат. Документом определен порядок подачи, уплаты пошлины, рассмотрения и экспертизы заявки на получение евразийского патента на промышленный образец, а также правила распоряжения евразийским патентом на промышленный образец.

Протокол был разработан по инициативе Евразийского патентного ведомства совместно с национальными патентными ведомствами государств - участников ЕАПК (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркмения).

Теги
РоссияЕвразийский экономический союз
Минфин проведет 11 ноября аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков
Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии
Читать полностью