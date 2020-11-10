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Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов

Последний раз индекс достигал таких значений 2 сентября

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в ходе торговой сессии поднялся на 0,57% и в пике достигал 3004,72 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:00 мск.

Последний раз индекс Мосбиржи достигал таких значений 2 сентября 2020 года.

На 16:13 индекс Мосбиржи ускорил рост и торговался на отметке 3007,51 пункта (+0,66%).

В свою очередь российский рубль укреплялся относительно доллара и евро. Курс доллара находился на отметке 76,415 рубля, евро - на отметке 90,23 рубля.

Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE торговалась по $42,7 за баррель (+0,71%). При этом нефть WTI находилась на отметке $40,77 за баррель, что на 0,37% выше уровня закрытия предыдущих торгов. 

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