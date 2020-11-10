Минфин проведет 11 ноября аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов России проведет 11 ноября аукционы по размещению облигаций федерального займа двух выпусков. Об этом говорится в материалах министерства.

В частности, будут размещены облигации с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26233 с погашением 18 июля 2035 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске, и облигации с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29020 с погашением 22 сентября 2027 года в объеме остатков, доступных для размещения рублей по номинальной стоимости.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.