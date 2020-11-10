Профильный комитет Госдумы выступил за разработку программы развития гидроэнергетики

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по энергетике будет рекомендовать разработать программу развития гидроэнергетики в РФ с учетом предложений представителей отрасли. Об этом говорится в сообщении комитета по итогам "круглого стола" на тему "О перспективах развития гидроэнергетики в Российской Федерации".

"Представители отрасли с сожалением отмечают, что многие проблемы сектора связаны с тем, что сейчас гидроэнергетика - единственный тип генерации, для которого в России фактически не определены четкие планы и механизмы дальнейшего развития, не оценено его влияние на промышленное и территориальное развитие. Отраслевое сообщество убеждено в необходимости разработки программы развития гидроэнергетики как отрасли, обеспечивающей комплексное и ускоренное развитие территорий, промышленности, транспортного сектора и инфраструктуры России и регионов", - говорится в сообщении.

Комитет отмечает, что прозвучавшие в ходе заседания "круглого стола" предложения после доработки войдут в рекомендации комитета по энергетике для профильных органов власти.

На территории России сосредоточено около 9% мировых запасов гидроэнергии - по этому показателю страна занимает второе место в мире после Китая. При этом размещение экономически целесообразных к освоению гидроресурсов по территории России неравномерно: порядка 80% приходится на Сибирь и Дальний Восток, 20% - на европейские регионы страны, уточнили в комитете.

"Сегодня инвесторы не проявляют большого интереса к проектам в области гидроэнергетики в России. Можно назвать целый ряд причин такого положения дел. Основные гидроресурсы находятся на востоке страны, а центры потребления - в европейской части, и чисто экономические факторы, такие как большие капитальные затраты и долгие сроки строительства станций. Также среди значимых причин - недостаточность нормативного регулирования", - отмечается в сообщении.

Проекты в гидроэнергетике

В России нет крупных перспективных проектов в сфере гидроэнергетики из-за большого резерва мощности в энергосистеме, что делает потенциальное строительство и эксплуатацию новых больших ГЭС экономически необоснованным, считает заместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Вячеслав Скулкин.

По мнению начальника управления регулирования электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы Дмитрия Васильева, основной упор должен быть сделан на развитие малой гидроэнергетики - именно она может сыграть важную роль в развитии генерации на возобновляемых источниках энергии.

При этом гидроэнергетические проекты дают значительный мультипликативный эффект, развитие инфраструктуры, новые рабочие места в регионах, они формируют стратегически важные запасы пресной воды, играют определенную роль в обеспечении судоходства и так далее, считает заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и перспективному развитию "Русгидро" Роман Бердников.

Мнения этих экспертов приводятся в материалах комитета.

В России в сфере гидроэнергетики работают компании "Русгидро", En+ Group и "Татэнерго".

Экономический потенциал российских гидроэнергетических ресурсов достигает 852 ТВт*ч и только 20% из них в настоящее время используются. ГЭС являются источником "чистой" энергии со сроком службы до 100 и более лет и характеризуются наименьшим воздействием на окружающую среду. Гидроэнергетика может быть одним их экологически приемлемых методов обеспечения энергетической безопасности страны. Также развитие малых ГЭС может стать одним из направлений децентрализации энергетики, что соответствует глобальным трендам энергоперехода, считают в комитете Госдумы по энергетике.