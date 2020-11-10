В Адыгее собрали более 50,5 тыс. т риса, превысив на 14% прошлогодний рекордный показатель

МАЙКОП, 10 ноября. /ТАСС/. Аграрии Адыгеи завершили уборку риса, собрав более 50,5 тыс. т и превысив прошлогодний рекордный за последние 30 лет показатель - 44,3 тыс. т, сообщили ТАСС во вторник в министерстве сельского хозяйства республики.

"Валовой сбор риса в этом году превысил 50,5 тыс. т, что выше прошлогоднего показателя на 14%. Урожай 2019 года считался рекордным за последние 30 лет - 44,3 тыс. т. Увеличить валовой сбор риса удалось не только благодаря расширению посевов, но и увеличению площадей, занятых оригинальными и элитными семенами, выведенными совместно со специалистами Всероссийского научно-исследовательского института по рису", - сказали в Минсельхозе.

Площадь посевов риса в этом году составила более 9,6 тыс. га, что на 18,5% больше, чем годом ранее. Средняя урожайность культуры - 52,5 ц/га, это ниже, чем в прошлом году, когда собирали в среднем 54,5 ц/га. Причиной снижения урожайности стало маловодье и засуха.

Основу рисового комплекса Адыгеи составляют Чибийская, Адыгейская и Афипская инженерные рисовые системы. Основными источниками водоснабжения являются реки Лаба, Кубань, водоприемниками - Краснодарское и Шапсугское водохранилища. Республика, где порядка 62% национального дохода приходится на аграрный сектор, занимает второе место в России по урожайности зерновых после Кубани. Ранее сообщалось, что власти Адыгеи по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" планируют в ближайшие пять лет по отношению к 2018 году увеличить объемы экспорта риса-сырца и кукурузы в шесть раз - до $5 млн. В целом к 2024 году планируется достигнуть объема экспорта сельхозпродукции республики в сумме $36,2 млн. На реализацию проекта будет направлено свыше 73 млн рублей из бюджетов всех уровней.