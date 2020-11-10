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На Кубани объем онлайн торговли за девять месяцев вырос в 3,5 раза

Он составил 23,3 млрд рублей

КРАСНОДАР, 10 ноября. /ТАСС/. Объем электронной торговли в Краснодарском крае за девять месяцев 2020 года составил 23,3 млрд рублей, что составляет 2,3% от общего объема. Показатели выросли более чем в 3,5 раза, по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года, сообщил в ходе сессии Всероссийской недели ритейла заместитель руководителя департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Александр Кузнецов.

"За 9 месяцев этого года - 2,3% [электронной торговли], если в деньгах, то это 23,3 млрд рублей увеличение с аналогичным периодом прошлого года в 3,5 раза", - сказал Кузнецов.

Он уточнил, что в 2018 году объем электронной торговли составлял 0,6%, в 2019 году - 0,7%. По мнению заместителя руководителя департамента, на рост объема электронной торговли повлияла пандемия коронавируса, а также в целом то, что эта сфера торговли, в данный момент, "набирает обороты".

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